Kakumäe ranna suplusvee kvaliteet ei vasta normidele

6. juulil võetud proovist leiti lubatud piirnormist rohkem soole enterokokke. Harku järve suplusvee analüüsid vastavad normidele.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et hetkel ei ole soovituslik Kakumäe rannas veemõnusid nautida, kuna leitud bakterid võivad põhjustada seedetrakti haigusi. „Eelkõige tasuks olla ettevaatlik lastel, eakatel ja nõrga immuunsüsteemiga inimestel,“ ütles linnaosavanem ning lisas, et kordusproov võetakse juba mõne päeva pärast uuesti.

Linnaosavanema sõnul on linnaosavalitsus Haabersti randadesse käesoleval aastal varasemast enam investeerinud. „Randadesse on paigaldatud kätepesujaamad, täiendavaid prügikaste ning sõelutud on liiva. Korrastatud on ka lamamistoole ja istepinke ning sel nädalal paigaldati Haabersti randadesse ka uued kahepoolsed seljatoega istepingid, mistõttu loodan väga, et vee kvaliteet näitab peagi paranemise märke ning olukord on ajutine,“ rääkis Hanimägi.

Soole enterokokid on bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Kuna bakterid võivad põhjustada seedetrakti haigusi siis peaks vältima vee allaneelamist. Kindlasti peaks vältima suplemist, kui esineb lahtiseid haavu.