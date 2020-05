Kaks uurimist: investeerimispettuste asjas vaatab politsei nii võltsitud dokumente kui Krachti tegutsemist

Eesti Päevaleht esitas artikli ette valmistamise ajal ülevaate 61-st ettevõttest – millest paljud on otseselt seotud internetipettuste läbiviimisega – nii politseile kui firmavabriku KRM Advisor juhile Argos Krachtile.

Keskkriminaalpolitsei juures tegutsev rahapesu andmebüroo (RAB) alustas seepeale järelevalvemenetlust just Krachti suhtes. "Kontrollimist vajab asjaolu, et Eesti äriühinguteenuse pakkuja teenuseid on väidetavalt kasutatud suureulatusliku rahvusvahelise petuskeemi korraldajate poolt. Järelevalvemenetluse käigus kontrollime, kas teenusepakkuja tegevus on olnud kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetega,” ütles RAB-i juht Madis Reimand.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutas muuhulgas, et vähemalt kahel juhul on skeemis osalevad Eesti ettevõtted Rootsi tankistidele siin üle antud võltsitud notaridokumentide abil. Seda kinnitas Päevalehele nii need oma apostilliga väidetavalt kinnitanud notar kui ka üks meestest, kel polnud õrna aimugi, et tema nimel on Eestis selline ettevõte.

Selle info saanud Krachti büroo tegi omakorda kaebuse politseisse. "Sel nädalal sai politsei süüteoteate KRM Agent OÜ-lt, milles teatati võimalikust võltsitud dokumendi kasutamisest. Politsei alustas kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb võltsitud dokumendi, pitsati ja plangi kasutamist,” kinnitas politsei pressiesindaja Leana Loide.

Eesti Päevaleht, Rootsi ajaleht Dagens Nyheter ning rahvusvaheline uuriva ajakirjanduse konsortsium OCCRP avaldasid täna pettuste skeemi, kuidas bitcoini, aktsiatesse ning valuutasse investeerimisvõimalusi reklaamivad veebilehed röövivad inimestelt üle maailma nende säästud. Skeemi on segatud kümneid ettevõtteid ning näiliselt iseseisvaid kauplemislehekülgi. Nende taga on Eesti ja Kariibi mere riigi St Vincent ja Grenadiinid ettevõtted ja tankistid Rootsist, Küproselt ja teistest riikidest.