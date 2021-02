Kaks ravimimüüjat hakkavad Eestis koroonavaktsiine laiali vedama

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul saab Terviseamet edaspidi vaktsiinikoguste kiirel suurenemisel kasutada kogenud suurfirmade abi koroonavaktsiinide ja vaktsiinitarvikute ladustamisel, komplekteerimisel ja transportimisel. „Arvestades, et järgnevatel kuudel on oodata uute ravimfirmade järjest kasvavaid vaktsiinitarneid, tagab see võimalikult sujuva vaktsineerimisprotsessi,“ lisas ta.

"Eesti jaoks on ülioluline, et saabuvad vaktsiinipartiid jõuaksid kiiresti kõigi meie inimesteni, ükskõik millises Eesti piirkonnas nad elavad. Kiire vaktsineerimine koroonaviiruse vastu on ainus viis naasta riigina normaalse elukorralduse juurde. Vastutus on selle tõttu väga suur, aga teades meie võimekusi, valmisolekut ja inimeste täielikku pühendumist, ei ole mul kahtlust, et saame selle ülesandega hakkama," ütles proviisor ja Magnumi juhatuse liige Mari Krass.

Tamro Eesti tegevjuht Tanel Kuusmanni sõnul on Tamro ülesanne ja vastutus tagada kõigi vajalike ravimite ja muude tervisetoodete kättesaadavus Eesti elanikele. „Oleme juba varem väljendanud nii Sotsiaalministeeriumile kui Terviseametile valmisolekut olla partneriks koroonavaktsiini kiire ja efektiivse transpordi tagamiseks,“ ütles ta. „Vaktsineerimise korraldus on kogu Eestile väga olulise tähtsusega ning oleme valmis võtma vastutuse, tagamaks vaktsiini tarned nii perearstikeskustesse kui teistesse võimalikesse vaktsineerimispunktidesse,“ lisas Kuusmann.

Viis eelostulepingut

Eesti koroonavaktsineerimise plaan näeb ette, et esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiu- ja hooldekandeasutuste toimepidevust tagavatele töötajatele ja hooldekodude elanikele ning vanuse või kõrge ea tõttu COVID-19 haigestumise kõrges riskis olevatele inimestele. Praegu on käimas riskirühma inimeste vaktsineerimine perearstikeskustes ja veebruaris algab ka kõrgemas nakkusriskis olevate eesliinitöötajate vaktsineerimisega sotsiaal-, haridus- ja siseturvalisuse valdkonnas. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses vaktsiini võimaldatakse vaktsineerimist COVID-19 vastu kõigile Eesti inimestele.