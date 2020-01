Kaks pudelit viina röövinud mees saadeti 4,5 aastaks vangi

Eeluurimise ajaks võeti mees prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal vahi alla.

Mehele esitati süüdistus röövimises, kui see on toime pandud vägivallaga, relvaga ähvardades, isiku poolt, kes on varem toime pannud röövimise. Lisaks esitati mehele süüdistus asja omastamises.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sergei Listovi sõnul on süüdistatav varem korduvalt kriminaalkorras karistatud, sealhulgas analoogsete kuritegude toimepanemise eest.

Viru Maakohus tunnistas mehe 13. jaanuaril kokkuleppemenetluses süüdi ning mõistis talle liitkaristuseks neli aastat ja kuus kuud vangistust.

„Kui inimene ei tee talle mõistetud varasematest karistustest järeldusi ega asu seadusekuulekale teele, ei jää muud üle, kui isoleerida ta ühiskonnast. Nüüd on tal palju mõtlemisaega,“ selgitas prokurör Sergei Listov.