Kaks päeva tagasi palus Nolani meeskond Tallinnalt filmimiseks veel mitmete tänavate sulgemist. Läbirääkimisteks aega enam aga pole

"Ma ei saa aru, kuidas Allfilm täna kinnitas, et läbirääkimised on lõppenud, kui meil pole veel allkirjastatud pabereid graafikutega, mis tänavalõik millal suletakse," ütles Kõlvart Delfile.

Peale Laagna tee soovib filmimeeskond sulgeda Pärnu maantee ristmiku, Liivalaia, Sakala, Roosikrantsi, Hariduse, Tõnismäe, Tatari, Luha, Vineeri ja Väike-Ameerika tänavad. Lisaks soovitakse filmida Tatari ja Sakala ristmikul ning Tehnika ja Koidu ristmikul.

"Ei saa rääkida kokkuleppest, kui seda allkirjastatuna veel ei eksisteeri," märkis Kõlvart. Ta nentis, et läbirääkimised jõudsid peaaegu lõpule, aga kaks päeva tagasi edastatud täpsustused, kui palju tänavaid tegelikult sulgeda soovitakse, nõuavad uusi analüüse. "Lisaks tahetakse filmimise jaoks sulgeda lisaks Laagna teele ka kanalit ületavad sillad. See ei ole võimalik, sedasi blokeeriksime me kõik sealse liikumise mõneks ajaks," sõnas Kõlvart. Ta täpsustas, et filmijad mõistsid, et kuuks ajaks ei saa tervet Laagna kanalit sulgeda.

Kuigi meedias on jäänud Kõlvarti hinnangul mulje, et linn on filmimise vastu, siis nii tegelikult asjad ei ole. "Linn on viimased kaks nädalat väga intensiivselt pidanud läbirääkimisi, et siin saaks filmida," rääkis linnapea. "Tahame teha filmiga koostööd, aga me peame kõik analüüsid enne korralikult valmis saama, et tallinlaste elu saaks ka filmimise ajal rahulikult jätkuda," sõnas ta. Näiteks Laagna tee osalise sulgemise tõttu tuleks mõned bussiliinid ümber suunata, et inimesed siiski kodust tööle ja mujale liiklema pääseksid.