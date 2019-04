Kaks kuud hiljem on Tallinnas bussijuhte ikka puudu

Delfi on varasemalt kajastanud TLT bussijuhtide otsimist ja taas uurides selgus, et endiselt on mõned bussijuhid veel puudu. TLT juhi Deniss Boroditši sõnul on aga olukord sellest hoolimata nii reisijate kui ettevõtte jaoks stabiilne.

Selleks, et MRP teenindatud 11 liini töös hoida, oli TLT sunnitud kasutusele võtma kõik tehnilised reservid. Kuni uute bussijuhtide leidmiseni tegid lisakoormusega tööd TLT töötajad.

Pooleteise kuuga võttis TLT MRP liinid täielikult üle. Boroditši sõnul oli see ettevõttele väga keeruline aeg, sest täita tuli peaaegu samasugune maht kui Tartu linnas kokku. „Müts maha meie inimeste ees, kes tegid väga professionaalset ja väga rasket tööd selle nimel, et linn ei jääks teenindamata," ütles Boroditš.

Ta sõnas, et kuigi uued bussijuhid on leitud ja olukord stabiilne, siis tulevikus võib bussijuhtide põud süveneda, sest nende keskmine vanus aina suureneb ja noori juurde ei tule.

Lahendusena näeb Boroditš bussijuhi ameti üldist populariseerimist ja bussijuhiks saamise vanusepiirangu alandamist 21-aastani. „Praegu saab seaduse järgi bussijuhiks hakata alates 24-aastast, aga need noored on endale tihti juba eriala leidnud ja väga keeruline on neid teise sektorisse üle meelitada," sõnas ta.

Jaanuari keskel teatas rahalistesse raskustesse sattunud MRP Linna Liinid OÜ, et soovib 1. veebruarist lepingu Tallinna linnaga lõpetada. MRP liinid võttis üle TLT, mis tähendas, et kahe nädalaga tuli ametil leida 50 uut bussi ja 125 bussijuhti, mis aga nii lühikese ajaga ei olnud võimalik.