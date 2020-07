Kaks Kuremäe kloostri nunna nakatus koroonaviirusesse. Haiguse tõid nad kaasa Venemaalt

Kuigi mõlemad nunnad asusid Eestisse saabudes koheselt Narva linnas kohusetundlikult isolatsiooni, esinesid neil siiski koroonaviiruse sümptomid. Terviseameti pressiesindaja sõnutsi põevad mõlemad haigust raskelt - neil on tulnud suunduda haiglaravile.

Üks nunn on 40ndates eluaastates, teine üle kuuekümne aasta vana.

Terviseametist rõhutati, et nende juhtum rõhutab taaskord välismaalt saabudes eneseisolatsiooni vajadust.

Kust kohast nunnad Venemaal täpsemalt tulid, pole ametkonnale veel teada. Arvatakse, et ilmselt kuskilt idanaabrite kloostrist. Kuna mõlemad jäid piiri ületamisele järgnevalt eneseisolatsiooni, pole laiemat nakkust näiteks Kuremäe kloostris eneses karta.

Venemaalt pärineb mimeid viimatisi juhtumeid

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 445 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi: lisandus 2 positiivset tulemust.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 2 positiivset testitulemust Harjumaale (Tallinna). Hetkel on terviseameti poolt jälgimisel 2 perekondlikku kollet. Üks neist Tallinnas 4 inimesega ning teine nn Narva-Jõesuu kolle 6 inimesega (1 lisandus täna), mõlemal juhul toodi viirus sisse Venemaalt. Ühel tänasel juhul on nakatumise päritolu hetkel teadmata.

10. juuli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 5 inimest, juhitaval hingamisel on 1 patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 391 COVID-19 haigusjuhtumit 378 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 894 inimest. Neist 1 430 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,5%), 464 inimese puhul (24,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.