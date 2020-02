Kaks koroonaviiruse kahtlusega patsienti on Eesti haiglates karantiinis

Pärnu haigla turundusspetsialist Kätlin Muru kinnitas, et see inimene käis Põhja-Itaalias reisimas ning haigestus. "Sel põhjusel pöördus ta EMO-sse, aga seal ei saa patsienti testida," rääkis Muru. Patsient on haiglas karantiinis, kuni selgub, kas test on positiivne või negatiivne. Samast reisiseltskonnast üks inimene veel viibib ühes teises Eesti haiglas. Pole veel selge, mis haiglas teine patsient viibib.

Koroonaviiruse testi tulemused peaksid selguma täna õhtul või homme. Terviseamet soovitab Hiinas ning Põhja-Itaalias reisinud inimestel kaks nädalat kodus püsida ning koroonaviiruse sümptomite korral kutsuda enesele kiirabi numbril 112. Terviseamet rõhutab, et ei tohi minna perearsti vastuvõtule või EMO-sse, kuna koroonaviiruse puhul võib inimene sedasi teisi nakatada.

Kiirabi viib koroonaviiruse kahtlusega patsiendi haiglasse ning testib patsienti.

Koroonaviiruse sümptomid sarnanevad tavalisele külmetushaigusele. Inimest kimbutab palavik, väsimus, kuiv köha, hingamisraskused, pea- ning kurguvalu. Mõnel juhul on koroonahaige pidanud rinda pistma ka isutuse ning kõhuvaluga.