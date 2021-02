Kaks aastat TalTechi – kuidas tehnikaülikoolil läinud on?

Tänaseks 102 aastat ajalugu on tehnikateaduste valdkonnas tõeliselt kõva sõna. Pika ajaloo jooksul on Tallinna Tehnikaülikool kandnud erinevaid nimesid ja lühinimesid. Eakamale generatsioonile kõlab kindlasti tuttavalt TPI ja Tallinna Polütehniline Instituut. Viimased kolmkümmend aastat on ülikool kandnud Tallinna Tehnikaülikooli nime, lühinimega TTÜ. Kust tuli vajadus võtta ülikooli pika nime Tallinna Tehnikaülikool kõrvale (ja asendamaks akronüümi TTÜ) kasutamiseks lühinimi TalTech?

Seekordses podcastis „Kuula selgeks” käis külas TalTechi turunduse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja Anne Muldme, kes selgitas põhjalikult brändivärskenduse ja uue lühinime tagamaid ning sellega kaasnevaid muudatusi. Kuidas jõuti moodsa lühendi ja brändini TalTech ning millega ülikooli turundusosakonnas üldse tegeletakse?

