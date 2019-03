Kaja Kallast teevad Helmede ähvardused murelikuks: teame, et radikaliseerumine toob kaasa reaalse vägivalla

Raadiosaates "Räägime asjast" märkis Mart Helme, et Eestis on 300 000 vaesuses või vaesuse piiril elavat inimest, kes vihkavad Reformierakonda. "Nad on praegu koalitsiooni moodustavate erakondade taga. Kui meie asi untsu aetakse, meie viskame tiku püssirohutünni. Ükski süvariik ega Euroopa Komisjon ei hoia ära, see plahvatus tuleb!"

Kallas vastas Reformierakonna Facebooki lehel live'is vaatajate küsimustele. Muuhulgas kerkis teemaks muidugi ka EKRE. Kallas on Helmede öelduga meedia vahendusel kursis. Ta lisas, et EKRE on eraldi ähvardanud ka Reformierakonda. "ETV "Esimese stuudio" saates öeldi, et tuleb Reformierakonda karistada, mis iganes see tähendab," viitas ta Martin Helmele.

"Ähvardusi kõikide suunal, kes teisiti mõtlevad, on üsna palju. Miks inimesed tunnevad ärevust? Ükski teine erakond pole selliselt viha ja vägivallaga ähvardanud. Ei ole Reformierakond, Keskerakond, Isamaa ega teised poliitikas osalenud parteid,".

Kallas arvas, et ehk EKRE juhtpoliitikud ei mõtlegi ähvardusi tõsiselt, aga kindlasti on Eestis inimesi, kes mõtlevad ja võtavad taolisi hoiakuid tõsiselt. "Teame, kuidas radikaliseerumine toob kaasa reaalse vägivalla, mitte vaid sõnades, vaid ka tegudes. See on see, mis teeb muret."