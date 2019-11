Kaja Kallase ähvardaja näitab end sotsiaalmeedias EKRE toetajana

Esimene teadaolev sissekanne on kontol tehtud 2017. aasta oktoobris - vahetult enne kohalike omavalitsuste valimisi. Veel eile kella viie ajal õhtul oli "Kalle" konto profiilipildiks sama käeraudadest vabastatud kätepaar, mis paistab ka Kallase ähvarduse pildist. Õhtupoolikul vahetas tegelane jälgede segamiseks profiilipildi.

Tegelane on oma karakterit ehitanud kui "dekoratiivkivide huvilist". Ta on selleks internetist oma sotsiaalmeedia kontole laadinud ka pilte dekoratiivkivide ladumisest.

Ainus inimest kujutav pilt on aga võetud Läti teaduste akadeemia kodulehelt.

Politsei on kinnitanud, et ähvardus oli tehtud varikonto alt, ent siiamaani pole isik kindlaks tehtud. Sellegipoolest on politsei veendunud, et Kallase elu ohus ei ole.

"Inimene ilma au ja väärikuseta on tuli mis põleb põrgus. EESTI RAHVAKS VABAKS" on tema sõnum konto tutvustuse all. Sotsiaalmeedias on ta jaganud ka EKRE portaali uudiseid ning võtnud loomulikult negatiivsel toonil sõna ka Kaja Kallase sotsiaalmeedialehel.

Eile teatas ta kõikidele oma fännidele, et on kolinud Lõuna-Koreasse. Varasemalt oli mees oma asukohaks märkinud Rootsi.

Kallas kinnitas reedel Delfile, et talle edastati tapmisähvardus neljapäeval. Seal kasutati väga robustset sõnastust, sõnumites oli ka kirjavigu.

"Otsustasin selle avalikuks teha, sest olen kuulnud, et sarnaseid sõimukirju ja ähvardusi saavad viimasel ajal ka paljud (naissoost) riigiametnikud, kuna teevad lihtsalt oma tööd. See ei ole normaalne ja sellega ei tohi leppida," märkis Kallas.