Kaja Kallas: Valijad ütlesid selgelt, et sellises koosseisus valitsust me ei toeta

Avaldame Kallase saadetud kirja täismahus:

"Hea erakonnakaaslane

Eile võitsime me Euroopa parlamendi valimised. Suur tänu kõigile, kes selle nimel pingutasid: nii kandidaatidele, kampaaniameeskonnale kui ka kõigile teile, kes te valijaid Reformierakonna erakonna poolt häält andma innustasite ning loomulikult kõigile teile, kes meie poolt hääled andsite. Suur aitäh!

Mul on erakordselt hea meel, et saadame Euroopasse saadikud, kelle peale saab kindel olla, et nad esindavad Eestit väärikalt, oskavad keeli ja ajavad nii Eesti kui ka Euroopa asja. Palju õnne, Andrus ja Urmas!

Kindlasti andsid need valimised aga selge sõnumi ka tänasele valitsusele. Koalitsioon sai kuuest kohast vaid kaks, valitsuse vastu hääletas 61,3% valijatest. Valijad ütlesid selgelt: sellises koosseisus valitsust me ei toeta. Jätkame pingutusi, et alternatiivne valijate soovidele vastav valitsus kokku panna.

Eestis tuleb nüüd pikem periood ilma valimisteta, järgmine kord oodatakse inimesi valimiskastide juurde 2021. aasta sügisel, kohalike omavalitsuste valimisteks. Ent meil tuleb nendeks valmistuma hakata juba täna, sest ka seal saab eesmärgiks olla vaid võit igal poole Eestis ja Keskerakonna ainuvõimu lõpetamine Tallinnas.

Jõudu meile kõigile selleks ja võtke sel suvel kindlasti ka aega Eesti looduse nautimiseks ja puhkamiseks!"