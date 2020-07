Kaja Kallas: üritame meelitada Isamaad oma tiiva alla

Saates "Uudis+" seisukohta avaldanud Kallas sõnas, et Isamaa ja EKRE koosviibimine ühes valitsuskoalitsioonis tähendab Isamaa jaoks tõenäolist surma, kirjutab ERR.

"Mida meie saame teha? Me saame pakkuda paremat alternatiivi. Aga seni, kuni valitsuskoalitsioonis olevad erakondade juhid ei arva, et on mõistlik valitsust vahetada, kuni näiteks Isamaa juhid ei näe seda, mida EKRE ütleb ju täiesti selgelt välja, et nad kavatsevad Isamaa alla neelata, seni ei juhtu ju paraku midagi. Meie saame seista kulmude peal, aga kui nemad sealt ära ei tule, siis ei tule," sõnas Kallas raadioeetris ning avaldas arvamust, et ideoloogiline sõda valitsuspartnerite vahel võib teatud mõttes sildu põletada. "Kui vaadata kõrvalt, kuidas vastastikku valitsuses loobitakse solvanguid teineteise pihta, siis need isiklikud haavad, mis hinge lüüakse, lüüakse ikkagi nende enda poolt ja see kõik valitsuskoostööd kindlasti murendab."

Kallas toonitas, et Reformierakond püüab näidata, milline alternatiiv Isamaal oleks.

"Me tunneme väga paljude Isamaa liikmete hulgas toetust. Ja kui vaatate ka Isamaa toetust valijate hulgas, siis nende valijatele see valitsus kindlasti ei meeldinud - Isamaa toetus kukkus ju väga palju pärast selle valitsuse moodustamist."