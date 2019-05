Kaja Kallas saates "Olukorrast riigis": valimistulemused näitasid rahva protestimeelsust valitsuse suhtes

Toom nõustub Kallasega, et ka selles, et Keskerakonna toetus aina langeb ja europarlamendi valimistel saadi taas kahe koha asemel üks, mängib osati rolli koalitsioon EKRE-ga.

"Koalitsioon EKRE-ga on, mis ta on, aga ka see, et nende nädalate vältel valitsus ei suutnud tekitada töist tempot, koguaeg käib arvete klaarimine ja ministrite välja vahetamine, kõik see ei loonud kahtlemata soosivat fooni," lisas ta.

Toom ütles Kallasele vastukaaluks, et EKRE toetuse suurenemine on märk teiste erakondade tegemata tööst. "Meile võib meeldida või mitte meeldida Helme või kes iganes, aga mina võtan Madisoni selles eestlaste grupis nagu peeglit, kuhu tasub iga jumala päev hommikul vaadata, et mida me tegime valesti," ütles Toom. "Mina ja Kaja Kallas ja kõik teised, kui me ei jõudnud nende inimesteni, me peame selle vea parandama."

Kallas vastas Toomile, et nad ei pretendeeri kogu rahva huvide esindamisele, vaid seisavad oma valijaskonna eest. Ta nentis aga, et poliitilise konflikti mõttes on ta Toomiga nõus, sest teatud regioonides on mured, mis on jäänud teistel erakondadel peale EKRE aadresseerimata.