Kaja Kallas: Reformierakonna eesmärk ei ole iga hinna eest võimule saada

"Kui vaadata kõike seda, mis kolme aasta jooksul on juhtunud, siis ma arvan, et see suurem pilt on see, et Jüri Ratas üritab Eestit tagasi viia suvaliseks või mõttetuks Euroopa kolkaks," põhjendas Kaja Kallas umbusaldamise põhjuseid Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kallase sõnul töötab Reformierakond selle nimel, et valitsus moodustada, kuid eesmärk ei ole iga hinna eest võimule saada, vaid pakkuda välja ideid, mis Eestit edasi arendavad. "See on asi, mida ma praeguse valitsuse puhul sugugi ei näe," selgitas ta.

Reformierakonna riigikogu fraktsioon tegi möödunud reedel parlamendi juhatusele ettepaneku korraldada 30. augustil riigikogu erakorraline istung peaminister Jüri Ratasele umbusalduse avaldamiseks, kuna valitsusjuht ei mõista opositsiooni hinnangul oma ametiga kaasnevat vastutust.

"Peame kahetsusega nentima, et Eestil ei ole toimivat valitsust ja selle eest vastutab peaminister. Koostasime peaministrile umbusalduse avaldamiseks teksti, mille poolt on lubanud hääletada kõik Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud ning Raimond Kaljulaid," selgitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Kallas möödunud reedel.

Erakorraline istung algab sel reedel kell 10 hommikul.

