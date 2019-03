Kaja Kallas: Reformierakond on läbirääkimistele jätkuvalt avatud

Kallas kinnitas, et Reformierakond on valmis moodustama valitsust võrdsetel alustel ja seda kuni ministrikohtadeni välja. Praeguse ministrite arvu juures tähendaks see, et näiteks koalitsioonis Keskerakonnaga oleks nii Reformierakonnal kui Keskerakonnal seitse ministrikohta.

Kallas kinnitas, et viimastel päevadel on Reformierakond olnud kontaktis nii Keskerakonna kui ka Isamaa liikmetega ja pingutab selle nimel, et ei sünniks valitsust, mille üheks osapooleks on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).

Küsimusele, kas suheldud on ka EKRE esindajatega, vastas Kallas, et seda tehtud ei ole ja koostöö EKRE-ga on endiselt täielikult välistatud.