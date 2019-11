Kaja Kallas: Raivo Aeg kinnitas, et prokuratuuri poliitilisest kallutatusest pole tõendeid

"Seega siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helme väited ei vasta tõele. Järviku asjus sai meile selgeks, et tal oli soov takistada riigile kahju välja nõudmist ning ta asus erahuvi kaitsma riigi huvide vastu," jätkas Kallas. "Usaldust see Mart Järviku ega Helmede vastu ei suurendanud. Või tsiteerides Jüri Ratast: "mitteusalduse situatsioon on arenenud halvemuse suunas". Läheme edasi Mart Järviku umbusaldamisega ja pärast seda tuleb õigusriigi ründamise ning valetamise pärast valitsusest lahkuma sundida ka Mart ja Martin Helme."

Aeg kinnitas ka täna Vilja Kiislerile antud intervjuus, et mingit poliitilist kallutatust, poliitilistel ajenditel menetluste alustamist ei ole. "Ja seda ei tule."