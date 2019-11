Kaja Kallas põikles kõrvale küsimusest, kas Jüri Ratase kohta öeldu oli viga

Saatejuht küsis Kallaselt, et kuidas teisiti kui reetmisena saab tõlgendada seda, kui rääkida Eesti mahamüümisest. "Kui me võtame näiteks Eesti Õigekeelsussõnaraamatu või Eesti seletava sõnaraamatu, siis seal "maha müünud" tähendab "oma veendumustest loobunud". Seal ei ole reetmise kohta mitte ühtegi sõna, mitte ühtegi vastet mahamüümisele ei ole reetmisega viidet," märkis Kallas. "See on see dramaatika, mida tema soovis sellele lisada. Aga, mida ma ütlesin sellega, on see, et Jüri Ratasel ei ole põhimõtteid. Et Jüri Ratas on oma põhimõtetest, oma väärtustest, oma lubadustest loobunud. Selleks, et olla selle valitsuse peaminister, ja täpselt nii see ju ka on," lisas Kallas.

Saatejuht soovis seepeale teada, kas selline väljaütlemine oli ehk siiski viga. "Esiteks mulle tundub, et need reageeringud on väga kahepalgelised, et kui vaadata kõiki neid väljaütlemisi, mida Jüri Ratase koalitsioonipartner on öelnud. Ja tõesti öelnud riigireetmise kohta, et Jüri Ratas on Kremli viigileht," viitas Kallas EKRE juhtidele. "Nädal aega pärast neid väljaütlemisi tegi Jüri Ratas nendega valitsuse." Kallas märkis, et ta ei mäleta ka, nagu oleks EKRE juhid oma väljaütlemise pärast Rataselt vabandust palunud.

"Aga kas te ei ole väsinud juba sellest, et me räägime ainult sellest, et kes mida ütles?" küsis Kallas, mille peale saatejuht vastas, et poliitiku tööriist on sõna ja sellepärast peab sellest ka rääkima.