Kaja Kallas: plaanime Martin Helmet umbusaldada! Ta ei lükanud täna kahtlusi ümber

"Jah, me alustasime umbusaldusavalduse koostamist koos sotsiaaldemokraatidega," kinnitas Reformierakonna esimees Kaja Kallas Delfile.

"Põhjuseid on väga palju, aga peamine on see, et Martin Helme tekitab Eesti Vabariigile kahju ja seda erinevate tegevustega, aga muuhulgas sõlmides lepinguid, milleks tal volitused puuduvad või mis toovad kaasa kohustusi," ütles Kallas Delfile ja lisas, et täpsemad etteheited jõuavad umbusaldusavaldusse.

Kallas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ministril ei õnnestunud kahtlusi ümber lükata Louis Freeh' advokaadibüroo palkamisel.

Opositsioon kaalus rahandusminister Martin Helme suhtes umbusaldusavalduse esitamist juba möödunud nädalal, kuid siis otsustati, et Helmele antakse võimalus selgitada Louis Freeh' advokaadibüroo palkamist tänasel riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisistungil.