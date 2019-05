Kaja Kallas peaministri kõrgest toetusest: Jüri Ratas ei paista absoluutselt silma, selle valitsuse kõneisik on Mart Helme

Täna avaldatud uuringufirma Norstat poolt läbi viidud küsitluse tulemusi kommenteerides ütles Kallas, et Reformierakonna toetuse langus võrreldes mai alguse 34,2 protsendilt 32,4 protsendini jääb vea piiridesse. “Selge on see, et meie oleme kõige populaarsem erakond ja vahe järgmiste erakondadega on väga suur,” rääkis Kallas ja lisas, et 12,7-protsendipunktiline vahe Keskerakonnaga (19,7 protsenti) on Eesti mõistes kolossaalne.

Kallas tõdes, et Reformierakonnal on opositsioonis keeruline, kuid partei töötab selle nimel, et saaks valijatele antud lubadusi valitsuses realiseerida.