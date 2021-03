Kaja Kallas: otsustasime panna riigi nii lukku kui võimalik. Lasteaiad jäävad avatuks

Ka sporditegevus siseruumides ei ole lubatud, välja arvatud professionaalsetele sportlastele.

Väljas hakkab kehtima 2+2 reegel.

Peaminister Kaja Kallas selgitas Delfile, et kõik üks ühele teenused, näiteks ilu- ja pangateenused jäävad avatuks, aga neis kohtades kehtib 25 protsendi täituvuse nõue.

Riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul kehtestatakse piirangud vähemalt kuuks ajaks. Kui aga olukord paremuse poole ei lähe, siis tuleb neid pikendada.

"Eesmärk on kontakte maksimaalselt vähendada," sõnas Aab Delfile. "Me ei saa piirangutega jupitada."

Kehtestatud piirangud on samasugused nagu teadusnõukoja ettepanekud, sõnas Aab. Ta lisas, et arvestades keerulist olukorda haiglates, ei jäänud muud valikut.

"Pingutada tuleb kõigil solidaarselt," märkis ta.

Kas valitsus jäi piirangutega hiljaks?

Küsimusele, kas valitsus oli piirangute suhtes üksmeelel, vastas Kallas, et valitsus langetab kõik otsused konsensuslikult, kuid kunagi ei puudu tõsine arutelu.

Kui kalliks läheb riigi lukku keeramine maksma, on Kallase sõnul vara veel hinnata, kuid ta märkis, et eelmisel aastal oli eriolukorra kulu 300 miljonit eurot. Niisiis hakkab valitsus neljapäeval arutama lisaeelarve üle. Lisaeelarve plaanitakse parlamendi ette tuua märtsi lõpus.

Kallas kinnitas, et palgatoetuste maksmist pikendatakse aprilli lõpuni ja see kulu jääb riigi kanda.

Kas aga rangete piirangute kehtestamisega jäi valitsus hiljaks, arvestades, et haiglate võimekus on jõudnud viimase piirini?

Kallas arvas, et otsuste õigustatuse üle saab hinnangu anda hiljem. Ta märkis, et eelmisel kevadel kehtestati eriolukord siis, kui riigis oli vaid 27 nakatunut.

Kallas sõnas, et mõistagi peab arvestama meditsiinisüsteemiga, kuid selle kõrval on ka väga palju nähtamatuid ohvreid, kes kannatavad vaimse tervise probleemide käes või kellel tekivad piirangute tõttu lüngad hariduses.

Ta tõi veel välja tõsiasja, et nakatumise kiire kasvu põhjuseks on UK tüvi laialdane levik, sest teadupärast nakkab see agaramalt.

Kas aga neid nähtamatuid ohvreid ei oleks olnud vähem, kui piirangud oleks olnud varem rangemad ja seega olukord praegu leebem?