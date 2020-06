Kaja Kallas: oleme kindlad, et peaminister vassib, aga peame ka teisi selles veenma

“Meil on homme infotund, kus kavatseme küsida peaministriltküsimusi ja iga päev selgub veel uusi asjaolusid,” selgitas Kallas. “Meie oleme kindlad, et peaminister vassib, aga peame ka teisi selles veenma ja mida rohkem asjaolusid selgub, seda ebausutavam kõik välja näeb,” tõdes ta.

“Kuna Ratas ise on öelnud selgelt, et tema otsustas ja tema tegeleb annetusega, siis tema ütlused on olnud väga vastukäivad. Ta on ka varasemalt rääkinud iseendale vastu, meie peame selle kõik välja tooma,” lisas Reformierakonna juht.

Opositsioon on varemgi selle valitsuse ajal esitanud umbusaldusavaldusi, mis ei läinud läbi. “Praegu polegi me veel umbusaldusavaldust teinud. Küll aga Mart Helme umbusaldus sai rohkem poolt- kui vastuhääli. Peab küll olema koosseisu häälteenamus, aga oli väga selge, et riigikogu ei usalda Mart Helmet (EKRE),” ütles Kallas. Toona hääletas umbusaldamise poolt 44 ja vastu 42 häält. Umbusalduseks oleks olnud vaja 51 häält.

“Kui tahame olla samas poliitilises kultuuris, kus on näiteks põhjanaabrid, siis on vaja poliitilist vastutust,” sõnas Kallas.

Opositsioonil on palju küsimusi, millele loodetakse homses riigikogu infotunnis peaministrilt aru pärida. “Kui annetus saabus jaanuaris, siis miks ühtegi küsimust ei küsitud kuna aprillini, kui asi avalikuks läks? Miks Keskerakond ei küsinud varem, kes on annetaja ja mis on tema motiivid? Lisaks, kui Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) hakkas selle kohta küsima, siis Keskerakonna ja Jüri Ratta reaktsioon oli ERJK ära kaotada. See ei näita siirust, et tahame asja ära lahendada,” tõi Kallas välja mitu küsimust, mis pole seni selget vastust saanud.

Peale selle keelab erakonnaseadus kolmanda isiku vahendusel tehtud annetust, raha oli väidetavalt aga annetaja pojale mõeldud ja ei kuulunud seega annetajale. “Kui Ratas rääkis, et see oli sügavalt isiklik lugu, ta teadis, kes on annetuse taga ja see pole naisterahva raha, siis oli tegemist keelatud annetus. Keelatud annetus tuleb tagastada viivitamatult, aga annetus tehti ju, jällegi, jaanuaris,” rõhutas Kallas. “Kuigi Keskerakonna jaoks oli raha annetuse tagamaad piisavalt põhjendatud, siis andsid nad raha tagasi. Seda mitte 30 päeva jooksul, nagu seaduse järgi peaks.”