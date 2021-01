Kaja Kallas: muudatusettepanekuid läbi töötades rikutakse parlamendi kodukorda

Kaja Kallas märkis, et tänane istung, mis leidis aset füüsilisel kujul, on kujunenud opositsioonile soovitud moel - rääkida on saadud kordamööda ning kellegi sõnaõigust ei ole piiratud.

"Tänaseks on süsteem konfigureeritud hoopis teistmoodi," sõnas Kaja Kallas koosoleku virtuaalvormi kohta. Teistpoolt ekraani võttis koosolekust osa näiteks Heiki Epner (Isamaa). Üldjoontes oli põhiseaduskomisjon siiski saabunud kohale füüsilisel kujul. Mõned neist asendusliikmete näol.

Opositsioon saavutas selle, et päeva esimeses pooles asuti arutama proteste, mis on laekunud põhiseaduskomisjoni tegutsemise peale.

Muudatusettepanekute üle hääletamisel kerkis Kallase sõnul esile riigikogu eeskirjade rikkumine: ühte patta sai pandud muudatusettepanekud, mis erinesid märgatavalt, kuigi hääletamisel sedasi teoreetiliselt teha ei tohiks. Komisjoni esimehel on tema sõnul olemas plaan siduda muudatusettepanekud kokku viieks.

Kallas märkis, et sidumisloogika on tema jaoks ebaselge. "Ootan huviga neid põhjendusi, mis see alus on," sõnas ta teemat kommenteerides. "Seal on võetud välja mingisugused kummalised asjad, mida eraldi hääletatakse."

Kallas märkis, et osad konkreetselt abielu puudutavad muudatusettepanekud on tõstetud teiste seast valikuliselt esile. "See on EKRE soov inimesi rohkem tülli ajada," sõnas Kallas.

Kui viiekaupa hääletamise taktika läbi läheb, tähendab see seda, et kolmapäevasel riigikogu istungil hääletatakse sellisel juhul viis korda. Siiski tõi Kallas esile, et põhiseaduskomisjon rikub siinkohal veel teistki reeglit: igat muudatusettepanekut, mis on teeninud komisjonilt kaks poolthäält, saab panna suures saalis hääletusele. Praegune taktika, mille alusel korjatakse muudatusettepanekud grupiti kokku, võtab Kallase sõnul temalt riigikogu saadikuna ära võimaluse hääletada.

Tagasivõetud ettepanek

Jutuks tuli ka kõmu tekitanud muudatusettepanek Reformierakonna fraktsioonist, mis on jõudnud omadega välja ka Vene meediasse: küsimus "Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui see kuuluks Venemaa koosseisu?"