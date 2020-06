Kaja Kallas: Martin Helme juhtimisel võib EKRE liikuda rohkem keskele, pole enam nii äärmuslik

Mart Helme teatas täna, et enam EKRE juhiks ei kandideeri ning leiab, et partei etteotsa võiks kerkida tema poeg Martin Helme. "Ma usun, et Martin Helme käekiri on mõneti teistsugune," arvab Kaja Kallas. "EKRE võib-olla liigub rohkem keskele, ei ole enam nii äärmuslik."

Kallas leiab, et esimehe kohale konkurentsi ei teki. "Me näeme ka riigikogus, kuidas neil on ohjad väga tugevalt perekond Helmede käes."

Paljudele tuli Mart Helme otsus täna üllatusena, ent märke sellest oli varemgi. "Seda on räägitud pikalt, et Mart Helme on väsinud," ütleb Kallas. Ta lisab, et Martin Helme on varasemalt öelnud, et oma isa vastu ei kandideeri ehk kõik sõltuski sellest, mil Mart ise otsustab loobuda.

Kas Martin Helme juhitav EKRE oleks Reformierakonna jaoks koostöösõbralikum? Kallas spekuleerima ei hakka, küll aga toob välja, et Martin Helme on väga hinnatud paljude seas, ka nende, kes muidu EKREt ei hinda. "Nad on oma retoorikas ja väljaütlemistes läinud juba praegugi tema käe all vaoshoitumaks."

EKRE uus juht valitakse 4. juulil toimuval kongressil.