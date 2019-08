Kaja Kallas: Martin Helme ei peaks valitsuses jätkama

“Me oleme öelnud, et see valitsus ei toimi juba algusest peale, et selle eest vastutab ikkagi peaminister, sest peaminister peaks tagama Eesti väärika valitsemise. See valitsus kulgeb ühest skandaalist teise ja tegelikult oleks kõige õigem, et rohkem kahju Eestile ei tehtaks ja mindaks laiali. Seetõttu me oleme umbusaldame Jüri Ratast,” ütles Kaja Kallas Delfile.

Eile õhtul kohtusid peaminister Jüri Ratas ja president Kersti Kaljulaid. Kohtumise põhjus ja keskne teema oli rahandusminister Martin Helme ja siseminister Mart Helme eelmise nädala katse tagandada ametist politseijuht Elmar Vaher. Kohtumise järel ütles president Kaljulaid, et rahandusminister Martin Helme, kes täitis siseministri kohustusi, läks oma tegudes õigusriigi vastu ja seetõttu ei sobi enam valitsusse.