Kaja Kallas: Mart Helme ja Elmar Vaher ei saa mõlemad jätkata. Tõeäoliselt kaotab Vaher oma töö umbes poole aasta pärast

"Kes on lugenud kokku mitu korda Jüri Ratas on öelnud, et EKRE käitumine on "täiesti lubamatu" ja "see ei tohi korduda"? Ometi me näeme, et see "täiesti lubamatu" tegevus kordub pidevalt," kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.

"Igasugune juhtimisloogika ütleb, et mõlemad mehed (st siseminister ja PPA peadirektor) ei saa korraga jätkata, sest siseminister ei ole oma etteheiteid PPA juhi osas tagasi võtnud ega tema ees vabandanud ning Elmar Vaher ei kavatse vabatahtlikult lahkuda. Eesti sisejulgeolekus on igal juhul jätkuv usalduskriis ja see ei ole kuidagi Eesti riigi huvides," kirjutas Kallas.

"Tõenäoliselt kaotab Vaher oma töö kuskil poole aasta pärast ja praegune "leppimisaktsioon" on ainult eesmärgiga veeta rahulik nädalavahetus. Järgmiseks on sihikul peaprokurör. Tundub justkui EKRE kavatseb lahti saada kõigist juhtivatel kohtadel olevatest inimestest, kes on siiani teeninud Eesti riiki ja kel ei ole mingit pistmist erakondliku poliitikaga. Ja seda kõike Keskerakonna ja Jüri Ratase kätega," teatas ta.