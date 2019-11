Kaja Kallas: maksumaksja raha jagamine omadele näitab seda, et valitsus ei hooli Eestist tervikuna

„Valitsuskoalitsioon otsustas jagada ka sel aastal katuseraha, kokku nelja miljoni euro eest. Teades riigi rahanduse täbarat seisu, näitab maksumaksja raha jagamine omadele seda, et valitsus ei hooli Eestist tervikuna. Muide, sama näitab ka 30 000-eurose hüvitise maksmine ebakompetentsele, ametist lahti lastud ministrile," märkis Kallas

"Nii nagu eelnevatel aastatel oleme Reformierakonnas otsustanud valitsuse rahajagamisega mitte kaasa minna ning fraktsioonina katuserahadest loobuda," sõnas Kallas. "Olukorras, kus riigieelarve on miinuses, rahaasjad korrast ära ning väga mitmed riigile olulised investeeringud on ära jäetud või edasi lükatud, on valitsuspoliitikute poolt endale kommiraha võtmine äärmiselt vastutustundetu," lisas ta.

Reformierakonna hinnangul on vale, et riigikogu saab riigieelarvet mõjutada ainult valitsuse poolt pakutud "kommiraha" raames. "Oleme taas teinud riigieelarvele terve rea sisulisi muudatusettepanekuid koos katteallikatega, mis muudaksid Eestis elu paremaks ja lahendaksid Eesti ees seisvaid probleeme," ütles Kallas.

Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nõunik Kai Kalamees selgitas, et sotsid läksid katuserahaga kaasa, kuna riigieelarves tõmmati regionaalseid toetuseid kokku ning katuseraha tundus olevat võimalus neile pisutki tagasi anda.