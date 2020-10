Kaja Kallas: lükkame Mart Helme umbusaldamise novembri algusesse

"Kevadise eriolukorra ajal võttis riigikogu vastu seadusmuudatuse, mis võimaldab parlamendi istungit pidada ka kaugistungina, kui me mingil põhjusel ei saa kokku tulla. Kuna eriolukorra põhjus oli koroonakriis, siis loogiliselt oli olemas (ja endiselt on) võimalus, et mõni riigikogu liige haigestub ja selleks on vajalik ka kaugtöö vorm," kirjutas Kaja Kallas.

"Nüüd tekkis olukord, kus eelmisel nädalal toimunud Viimsi vallavolikogu istungil oli üks koroonaga nakatanu ja seal viibisid ka kaks meie fraktsiooni liiget – Aivar Sõerd ja Siim Kallas. Kuigi nad on teinud vajalikud testid ja need on osutunud negatiivseks, siis terviseameti reeglite kohaselt peaksid nad ühe nädala veel viibima eneseisolatsioonis," jätkas ta.

Reformierakond tegi riigikogu juhatusele ettepaneku kutsuda kokku kaugistung, kuid Kallase sõnutsi ei pidanud riigikogu juhatuse enamus eneseisolatsioonis olemise nõuet piisavaks põhjuseks. "Iseenesest kui lugeda põhiseadust, siis ei tohi keegi takistada riigikogu liikmel oma mandaati teostamast, see tähendab, et mõlemad meie saadikud võiksid ikkagi hääletusele tulla. Aga see poleks heaks eeskujuks ülejäänud ühiskonnale, kes eneseisolatsiooni reegleid järgima peavad."

"Küll aga on arusaadav, miks koalitsioon kardab kaugistungi tegemist – kuna meil on kavas Mart Helme umbusaldamine ja omavahelistes vestlustes on paljud koalitsioonisaadikud tunnistanud, et Mart Helme siseministri ametisse ei sobi. Koalitsioonijuhid lihtsalt kardavad, et kui kõik saadikud ei ole Riigikogus silma all ja kontrollitavad, siis nad hääletavadki oma südametunnistuse järgi," edastas Kallas. "Seetõttu ei saa nad kaugistungit lubada. Kui saadikute hulgas on nii palju neid, kes ei julge avalikult anda ministrile tagasisidet tema käitumise kohta, siis ehk peaks umbusaldushääletused olema riigikogus salajased?"

"Kuna meil ei võimaldata kaugistungit ja seeläbi kõikide saadikute osalemist olulisel hääletusel, siis lükkame Mart Helme umbusaldamise novembri algusesse, kui kõik saadikud olemas on. Põhjused teda umbusaldada ei kao kuhugile, samuti on teil, kallid valijad, vahepealsel ajal aega suhelda oma valitud saadikutega, andmaks neile kindlust, et nad võiksid hääletada oma südametunnistuse järgi, mitte aga parteidistsipliini järgides."