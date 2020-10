Kaja Kallas: loodan, et Jüri Ratas käitub kordki nagu peaminister ja vabastab Mart Helme ametist

"Keskerakond allutas end EKRE väärtustele momendil, kui kutsus EKRE valitsusse. Peaminister võibki tragikoomiliselt jääda tsiteerima koalitsioonilepet, kus lubati sidusat ühiskonda. See tekst ja peaministri sõna ei maksa ammu enam midagi. Tuleb uus nädal,uus skandaal ja uus õõnes Jüri Ratase vabandus," nentis Reformierakonna juht Kaja Kallas.

"Seda, et Mart Helme ei sobi ministirametisse teame me juba ammu. Aga mida keegi ei mõista on, kuidas peaminister ei näe suurt pilti ega mõista seda kahju, mida Eestile tehakse. Ma ei usu, et ükski peaminister soovib tegelikult endast maha jätta moraalselt varemetes ja vaenamisest kurnatud Eesti. Nädalavahetus on hea aeg eeltoodu üle mõtiskleda. Loodan, et Jüri Ratas võtab end kokku ja käitub kordki nagu peaminister. Ja vabastab Mart Helme ministriametist.”