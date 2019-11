Kaja Kallas loodab Järviku umbusaldamisel abi Isamaa saadikutelt

Reformierakonna esindajad tegelevad hetkel sellega, et koostada umbusaldusavalduse teksti ning seejärel ka allkirju koguda. ERR vahendab, et Kallase hinnangul võib Järviku umbusaldamist toetada ka valitsusliitu kuuluv Isamaa. Delfile teadaolevalt antakse umbususaldusavaldus sisse homme.

Valitsusse kuuluva Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder vältis vastust Delfi küsimusele, kas partei võiks ühineda EKRE liikmest maaeluministri Mart Järviku umbusaldamisega. "Meie fraktsioon kujundab seisukoha välja pärast seda, kui me oleme saanud suurema selguse, kui praegu on. Nüüd, kus peaminister on andnud ülesande riigisekretärile selgitada välja see faktoloogia," sõnas Seeder. "Kui meil ülevaade on olemas ja ma loodan, et see on niisugune kiretu ja aus läbipaistev ülevaade, siis pärast seda kujundame oma seisukoha."

Sotside esimees ja riigikogu fraktsiooni juht Indrek Saar ütles Delfile, et usaldus Mart Järviku vastu puudub. "Täiendava uurimiskomisjoni moodustamine näib koalitsiooni poolt lihtsalt katsena aega võita või tähelepanu hajutada ja see komisjon ei ole meis tekitanud mingit täiendavat usaldust Mart Järviku vastu," sõnas Saar ja lisas, et kui Reformierakond hakkab Järviku umbusaldamiseks allkirju koguma, siis sotsid sinna kindlasti oma allkirjad annavad.