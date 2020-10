Kaja Kallas: kui valitsus on kriisis, siis alati suheldakse teiste erakondadega

Kaja Kallas on resoluutne Mart Helme osas. "Helme ei sobi ministriametisse. Seda teame juba ammu ja nüüd, kui valitsus jätab Helme ametisse, siis vähemuste vaenamine on terve valitsuse poliitika, mida toetatakse," sõnas ta. "Siin enda selja sirgu ajamine oleks oluline ka Jüri Ratta enda väärikuse huvides."

Kallas selgitas, et varem on sääraste isiklikuks muutunud tülide tõttu koalitsioonid lagunenud. "Aga vaadates peaministri erakordset oskust kõike alla neelata, siis eks me näe," märkis ta.

Ei Jüri Ratas ega Mailis Reps andnud täna selgeid vastuseid, millal langetatakse lahendus kriisi lappimiseks. "Ratta taktika on olnud alati mängida aega, siis ju kõik rahuneb ja läheb mööda. Minu arvates tuleb vähemustele anda sõnum, et sellist vaenamist ei tolereerita ja põhiseaduse paragrahv 12 on au sees," kõneles Kallas. Paragrahv näeb ette, et kõik on seaduse ees võrdsed, seda olenemata rassist, päritolust, soost, veendumustest, seksuaalsest sättumisest ja muust. Reformierakonna fraktsioon tahabki sisse anda eelnõu, millega kriminaliseeritaks vihakõne ja vaenu õhutamine.

Kallase sõnutsi on nende eesmärk muuta ära tõis, et kui praeguses karistusseadustikus võetakse viha õhutamise eest vastutusele ainult siis, kui seda tehakse konkreetse üksikisiku suunal, siis tulevikus võiks olla kriminaliseeritav ka see, kui õhutatakse viha või kutsutakse vägivallale ühe inimgrupi suunas.

"Tahaks väga loota, et Keskerakond, kes on sõnades vähemalt seisnud viha õhutamise vastu, toetab eelnõud," ütles ta.

Kas Keskerakond on käinud aga Reformierakonna jutul uue võimaliku koalitsiooni loomiseks? "Kui valitsus on kriisis, siis alati suheldakse erakondadega," jäi Kallas napisõnaliseks ja ei soovinud seda rohkem kommenteerida.