Kaja Kallas: kui Ratas tunnistaks EKRE valitsusse võtmise viga, oleks see Eestile parim

Võimaliku Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni kohta ütles Kallas ERRi uudisteportaalile anutud usutluses, et tegemist oleks võrdsete parterite liiduga: "Nad ei tuleks kindlasti väikeseks vennaks."

"Jüri Ratas saab ju tunnistada, et tema lootus ei täitunud, et EKRE muutub valitsusse võtmisega," lisas ta. "Selle vea tunnistamine võib olla Eestile parim."

Kallas ei usu, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhid oma stiili muudaks, sest see meeldib nende valijatele. "Mis oleks EKRE juhtidel motivatsioon seda muuta, kui valija selle eest neid premeerib?"

Praeguse valitsuse esimese saja ametis oldus päeva kohta sõnas Kallas: "Eestile on selle valitsuse poolt tehtud suur mainekahju välismaal, millega peavad tegelema meie diplomaadid. Me näeme, et välispoliitiline kurss on väikeste sammudega muutunud. Ainuke kindel tegu on alkoholiaktsiisi alandamine."