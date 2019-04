Kaja Kallas: kui Ratas oleks selle valitsuse peaminister, ütleks ta, et Kuusik ministriks ei sobi

"Perevägivald on karm teema. Peaministril ja presidendil on ilmselt rohkem informatsiooni, kui kõigil teistel, kes me loeme sellest konkreetsest juhtumist meedia vahendusel. Kui Jüri Ratas oleks selle valitsuse peaminister, siis ta ütleks, et sellisel inimesel pole tema valitsuses ministrikohta, sest usaldust ei ole," kirjutab Kallas Facebookis.

Loomulikult peab ta silmas Marti Kuusikut. Väidetavalt oli too vägivaldne oma naise suhtes. Isegi peaminister kahtlustas seda, kirjutas täna Delfi.

Kaja Kallas arvab: "Kui tegelikult juhib valitsust keegi teine, kelle sõnal on suurem kaal, siis uus minister saab jätkata sõltumata sellest, et järjest tuleb välja tema sobimatust näitavaid tegusid."

