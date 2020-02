Kaja Kallas: kui koalitsioon on valmis muudatusi tegema, võiks pensionireformi riigikogus uuesti arutada

"Mis edasi? Seadus tuleb tagasi riigikokku," kirjutas Kallas reedel pärast presidendi otsust ühismeedias. "Kui koalitsioon on valmis muutma kahte asja: välja saaks võtta ainult 2%, mitte 2+4% ja seda, et seadus hakkaks kehtima vastuvõtmisest edasi, mitte tagasiulatuvalt, siis võiks seda uuesti arutada."

"Kui neil valmisolekut neid muudatusi teha ei ole, siis pole minu hinnangul mõtet arutelu uuesti avada, vaid hindamine peaks minema riigikohtu kätte," lisas Kallas.

Kallas on varasemalt olnud konkreetne vastane II pensionisamba vabatahtlikuks muutmisele. Küsimusele, kust on tulnud meelemuutus, et muudatustega võiks seaduse üle arutada küll, vastas Kallas, et on endisel seisukohal. "Olen endiselt seda meelt, et see on väga halb seadus ja väga halb mõte," ütles ta Delfile.

"Minu reedene kommentaar lähtus sellest, kuidas menetlus edasi läheb. Seadus tuleb edasi riigikogusse nende etteheidetega, mis presidendil põhiseaduse aspektist olid ja riigikogul on kaks valikut - kas võtta seadus muutmata kujul vastu või võtta see lahti ja asuda seda muutma. Need kaks asja, mis kommentaaris välja tõin, on suurimad riived. Kui koalitsioon pole valmis neid heaks tegema, siis läheb asi riigikohtule," selgitas Kallas.

Kui koalitsioon on valmis need muudatused sisse viima, et välja saaks võtta ainult 2%, mitte 2-4% ja seadus hakkaks kehtima vastuvõtmises edasi, siis kas Kallas toetaks pensionireformi? "Ei, aga siis on põhjust riigikogus asja arutada. Muidu mitte," kinnitas ta.

Riigipea lükkas seaduse tagasi

Möödunud reedel otsustas president, et pensionireformi seadus on põhiseadusega vastuolus ja saadab seaduse tagasi riigikokku.