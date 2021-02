Kaja Kallas kritiseeris Isamaad ja EKRE-t avalike ürituste korraldamise eest, unustades oma erakonna planeeritud avalikud sündmused

Konverentsil küsiti Kallaselt, kas tema meelest on vastutustundetu, et EKRE korraldab 24. veebruaril Vabaduse väljakul praeguses koroona olukorras tõrvikurongkäigu. Kallas vastas jaatavalt, pidades seda vastutustundetuks.

Kallas kritiseeris ka Isamaad selle eest, et too on registreerinud selleks päevaks avaliku koosoleku. “Mina küll olen teinud oma toetajatele üleskutse, et sel aastal tähistame vabariigi aastapäeva teistmoodi,” tõi Kallas end eeskujuks. “Tähistame seda kodudes, väikestes seltskondades, õues.”

Järgmisena viitas ajakirjanik vaid päev varasemaks registreeritud Reformierakonna avalikule üritusele.

Kallas vastas esialgu, et ei ole sellistest üritustest teadlik.

Reformierakond on aga planeeritud 23. veebruariks kaks avalikku koosolekut: liberaalse maailmavaate tutvustamise üritused Tallinnas Lepistiku bussipeatuses ja Nõme turu ees.

Mõni hetk hiljem meenusid Kallasele üritused ja ta kirjeldas nende iseloomu, öeldes, et need ei ole avalikud üritused, vaid väikestes telkides kolmekesi valijatega kohtumised. “Me kindlasti ei kutsu kedagi üles kogunema.”

Isamaa ja Reformierakonna üritused tühistatakse

Hiljem toimunud riigikogu infotunnis pidas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder vajalikuks vastata peaministri väljaöeldule nii: “Isamaa ei ole kutsunud üles mingisugustele massikogunemistele ei sellel ega järgmisel nädalal.”

Hiljem märkis Isamaa saadetud pressiteates, et jätab ära 24. veebruariks planeeritud telgiürituse Vabaduse väljakul.

“Arvestades, et nakatumisnäitajad on juba kolm nädalat kasvutrendis, leidsime, et jätame sel aastal ära tavaks saanud inimeste õnnitlemise erakonna telgis vabariigi aastapäeva puhul Vabaduse väljakul,” märkis Isamaa Tallinna piirkonna juht Olle Koop.

Samas teates taunib Koop Kaja Kallase korduvat vassimist ja valetamist. “Eesti peaminister ei tohiks endale sellist valetamist ja silmakirjalikust lubada.”

Täna õhtul teatas Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo Delfile, et erakond tühistab kõik vabariigi aastapäeva tähistamiseks planeeritud avalikud üritused, kutsudes Eesti inimesi üles vähendama kontakte ja tähistama riigi sünnipäeva pereringis.