Kaja Kallas kolis Toompeal Jüri Ratase naabriks ja hakkab pabereid lugema

President Kersti Kaljulaid nimetas riigikogu valimised võitnud Reformierakonna juhi Kaja Kallase täna ametlikult peaministrikandidaadiks. Täpselt nii nagu oli lubanud enne valimisi ja vaatamata tõsiasjale, et Keskerakonna-EKRE-Isamaa koalitsioon on viimase vormistamise järgus, nagu näitasid eilsed riigikogu esimehe ja aseesimehe valimised.

Vastavalt ka oma varasemale lubadusele võttis Kallas valitsuse moodustamise ülesande katsetamiseks ka vastu. Valitsuse moodustamise ülesandega koos, aga tekkis Kallasele ka mitmeid ametlikke õiguseid.

Näiteks sellest hetkest, kui ta täna Kadriorus presidendi ametiruumidest väljus, on Kallas politsei poolt turvatud. Sisuliselt on Kallas peaministrikandidaadiks olemise ajal riikliku ihukaitse valve all samamoodi kui ametisolev peaminister. Samuti peab ta kasutama riiklikku, politsei- ja piirivalveameti transporti.

Ratase naaber