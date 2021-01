Kaja Kallas koalitsiooni üksmeelest: ilmselt on toimunud jälle mingi suurem vorstide vahetus

Mäletatavasti esitas opositsioon abielureferendumi eelnõule tuhandeid ettepanekuid. Pärast kaht tundi arutamist otsustas põhiseaduskomisjon koalitsiooni eestvedamisel, et igale muudatusettepanekute tegijale antakse oma otsuse selgitamiseks viis minutit.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Kaja Kallas ütles hiljem, et lootus, et Isamaa ja Keskerakond ei toeta riigikogu kodu- ja töökorra seaduse rikkumist abielureferendumi läbisurumiseks, hakkab kustuma. "Ilmselt on toimunud jälle mingi suurem vorstide vahetus," oletas Kallas.

Tema hinnangul selgus, et Anti Poolamets (EKRE) ei pea põhiseadust ega ka kodu- ja töökorra seadust mitte millekski. "Kuigi seadus näeb ette kohustuse kuulata ära muudatusettepaneku esitaja, kes oma ettepanekut tutvustab, siis komisjoni esimees pani ette piirata seda esitlemise aega 5 minutiga saadiku kohta," oli Kallas nördinud. Tema sõnul ei näe seadus ette saadikute ajalist piiramist komisjonis, sest komisjon on riigikogus ainuke koht, kus saab pikalt ja põhjalikult teemade üle arutada.

"Teiseks ei olnud komisjoni esimehel vastust sellele, kuidas tagatakse riigikogu liikmete võrdne kohtlemine, kui sama palju saavad aega nii ühe kui 100 ettepanekut esitanud riigikogu liige. Seadus ütleb, et iga ettepanekut peab saama tutvustada. 5 minutiga saab tutvustada heal juhul ühte,” ütles Kallas.

"See otsus on järjekordne samm opositsiooni tasalülitamise suunas, kus riigikogu saadikutelt võetakse õigus oma ettepanekuid tutvustada ja teiste ettepanekute kohta küsida ja nende üle arutada," rõhutas ta. "Ettepanekuid saab alati maha hääletada enamuse otsusega, aga see, et isegi arutada tohib ainult küsimuse üle, mida EKRE õigeks peab, on uus olukord. Saan aru, et EKRE seda soovib, aga miks Keskerakond ja Isamaa sellega nõus on, jääb mulle arusaamatuks."

Poolamets omalt poolt sõnas täna: "Mina leian, et igal obstruktsioonil peavad olema omad piirid ja parlament peab saama tööd teha ja et me töötame kodu – ja töökorraseaduse raames. Kodukorraseaduse mõte on tagada parlamendi töövõime, mitte seda ära kaotada, mitte parlamenti seisma panna."