Kaja Kallas koalitsiooni mentaliteedist: eeskujuks on Trump ja tema põhimõte, et mitte ühtegi sammu tagasi

President Kersti Kaljulaid pöördus eile õhtul kõikide riigikogu fraktsioonide poole ettepanekuga siduda kavandatav abielu mõiste teemaline rahvahääletus riigikogu usaldusega. See tähendab, et kui rahvahääletusele pandud eelnõu rahva toetust ei leia, kuulutatakse välja erakorralised parlamendivalimised.

Täna pärastlõunal kohtub temaga Kaja Kallas, kes viitab, et usaldushääletuse mõte väärib arutelu. "Me oleme algusest peale rääkinud, et põhiseaduse kohaselt saab rahvalt seaduste kohta arvamust küsida nii, et ka "ei" vastuse korral järgneb konkreetne tagajärg. Ehk kui rahvas vastab "ei", toob see kaasa erakorralised valimised ja seeläbi ka uue valitsuse. Selleks peaks koalitsioon rahvahääletusele panema seaduse eelnõu, mitte riigielu küsimuse," räägib ta Reformierakonna vaatest.

Presidendi päevapoliitikasse sekkumisse kohta ütleb Kallas Delfile, et praegune olukord on kõigile piinarikas ning tahetakse, et see lõppeks ega kanduks edasi ühiskonda. "On igati teretulnud, et inimesed – sealhulgas president – mõtlevad kaasa, kuidas olukorda lahendada."

Koalitsioonierakondade juhid on Kaljulaidi ettepanekut laitnud. "Vabariigi presidendi ettepanek on arusaamatu," ütles peaminister Jüri Ratas eile Delfile. "Kompromissiks peab olema soov, meie Indrek Saarega oleme selleks valmis, aga paraku nende (koalitsioon eesotsas EKREga – toim) eeskujuks on Trump, kelle põhimõte on, et mitte ühtegi sammu tagasi. Opositsioonil üksinda on raske seda kompromissi teha," lausub Kallas.

Tema hinnangul koalitsioon kardab, et rahva toetust pole taga ehk usaldushääletus tooks kaasa põrumise. "Mis tähendab valitsuse kukkumist ja erakorralisi valimisi," teoretiseerib ta.