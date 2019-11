Kaja Kallas kirjeldab tänaval saadud ähvardust: ta oleks mind löönud, kui mul polnuks last kaasas!

Kallas on saanud riielda, et ei oska umbusaldusavaldust teha ja annab ebaõnnestunud tsitaate peaministri kohta. Teised parteid ütlevad, et Kaja Kallas pole poliitika tegemist ära õppinud ning valitsuspartei nõuab Kaja Kallaselt peaministri ees vabandamist.

"Mille eest ma vabandan?" küsib Kallas ja lisab: "Minu jaoks oli see suhteliselt teeseldud solvumine."

Kuid mis eesmärki võiks kanda Kallase plaan õõnestada Jüri Ratast, arvestades, et tegelikult on neil koalitsiooni moodustamiseks Keskerakonda vaja?

"Kas mina õõnestan Jüri Ratast? Kuidas saab Jüri Ratast üldse õõnestada? Minu soov on, et Eestil oleks toimiv valitsus. Kui vaadata praegust valitsust, siis on selge, et see ei toimi ja ei hakka kunagi tööle," annab Kallas valitsusele hinnangu.

Kevadistel valimistel sai Kaja Kallas üle 20 000 hääle. See on kaks korda rohkem, kui sai Jüri Ratas või Mart Helme. Valimiste võitjana oleks Kallas võinud ise olla praegu peaminister, aga mängis poliitikaekspertide sõnul oma kaardid maha.

Lisaks poliitilistele vaidlustele peab Kallas igapäevaselt silmitsi seisma ka reaalsete ähvardustega tänavalt.

"Ta oleks mind löönud, kui mul poleks last kaasas olnud. Ta jooksis mu auto poole, aga siis nägi, et mul on laps kõrval," kirjeldab Kallas hiljutist rünnakut.