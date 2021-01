Kaja Kallas kirjas erakonnakaaslastele: Isamaa töötas EKRE-ga koalitsiooni hoidmise nimel, mitte uue ehitamiseks

Kallase väitel langes valik Keskerakonna kasuks, sest Isamaa praegune juht Helir-Valdor Seeder olevat selgelt öelnud, et Isamaa Reformierakonnaga koostööd teha ei soovi.

Samas teatas Isamaa täna keskpäeval, et nad on alati olnud avatud koostööks kõigi erakondadega. "See oli nii pärast 2019. aasta valimisi kui ka viimastel päevadel," ütles Seeder.

Ta rõhutas, et ainuke erakond, kellega Reformierakonna juhid on koalitsiooni moodustamise osas suhelnud, on Keskerakond. "Reformierakonnal on Keskerakonnale lähedasem poliitiline kultuur ja ühisosa ning pragmaatiline kaalutlus võimu jagamisel. Reformierakond ei ole teinud Isamaale ettepanekut läbirääkimiste alustamiseks," kinnitas Isamaa esimees.

Kallas ei puudutanud sõnagagi valitsuse langemise ajendiks saanud Keskerakonna korruptsiooniskandaali.

Delfi avaldab Kallase kirja erakonnakaaslastele täismahus:

"Hea erakonnakaaslane

Alustame täna Eestile uue valitsuse moodustamiseks kõnelusi Keskerakonnaga. Selgitan lähemalt, kuidas oleme viimaste tormiliste päevade jooksul selleni jõudnud.

Valitsus on võimalik kokku panna nende jõudude vahel, kes on riigikogus esindatud ja kes näitavad üles poliitilist koostöösoovi. Eilse päeva jooksul peetud vestlused viisid selleni, et toimiva valitsuse saab kokku panna Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. Valik langes Keskerakonna kasuks, sest Isamaa praegune juht on selgelt öelnud, et Reformierakonnaga tema koostööd teha ei soovi. Ka eilne päev näitas, et Isamaa töötas EKRE-ga koalitsiooni hoidmise nimel, mitte uue ehitamiseks. Mul on hea meel, et kaks riigikogu suurimat erakonda on otsustanud valitsuse moodustada.

Paljud inimesed on mulle viimase paari aasta jooksul öelnud, et Eesti poliitika vajab muutust. Et valitsus peaks ühiskonnas tüli ja vastuolusid tekitavate teemade asemel keskenduma meid ühendavale, rahulikule ja ennustatavale poliitikale. Seda muutust proovime koos Keskerakonnaga tuua.

Uus valitsus peab ametisse astuma väga raskel ajal. Oleme koroonakriisi keskel ja meil on vaja kiiresti edasi liikuda, et säästa Eesti inimeste elu ja tervist ning hoida käigus meie majandust. Eesti ei saa endale praegu lubada poliitilist ummikseisu. Ma tunnen poliitilist vastutust, et viimaste aegade ühiskondlik pinge saaks maha võetud ja saaksime keskenduda sellele, mis on Eesti jaoks oluline.