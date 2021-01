Kaja Kallas kahtleb vajaduses restoranid varakult sulgeda: mida see tegelikult annab?

Ta rääkis, et esmane on tasakaal - hoida ühiskond võimalikult avatud, ent samas nõnda, et meditsiinisüsteem vastu peaks.

Valitsus kohtus täna teadusnõukojaga. Kallas märkis, et nõukoda lähtub ennekõike sellest, et pigem ära keelata lõbu, siis alles töö. "Lõbu aga on ka kellegi töö. Kui mõtleme restoranide peale, siis ei saa võtta, et ainult lõbu. Inimesed töötavad seal. Samamoodi spordiklubidega," viitas ta, et piirangute puhul on osa inimesi tööst ilma, teatud firmad ei peagi vastu.

Ta ütles, et peab vaatama, kus on haiguskolded, lähtuvalt sellest otsuseid tegema. Valitsuskabinet arutab koroonapuhangut puudutavat edasi neljapäeval ja siis otsustatakse, mis kujul piirangutega jätkatakse.

Saatejuht Andres Kuusk märkis vahele, et restoranipidajad ilmselt lugesid siit välja, et Kallas hakkab restorane avama.

Kallas tõi välja, et küsitav on, kas sulgemine peab olema juba kell 19. "Mida see tegelikult annab," küsis ta. "Arutame neljapäeval, aga sellel peab olema mingi loogiline seletus." Kallas võrdles, et hilja õhtul kuskil napsitades võib tõesti asi käest ära minna, aga söögikohas õhtustamise puhul on ju ka selged piirangud, näiteks distantsi hoidmine. Ta näitlikustas ka, et võimalikel klientidel lõppeb endal alles tööpäev näiteks 18 paiku ehk nad ei jõuakski söögikohta einestama, mistõttu polegi restoranidel võimalust ellu jääda.

Ta rõhutas, et kaalumiskohti on palju, ent nad tegutsevad kiiresti. "Eriti aega hoojooksuks pole, kohe täie jõuga tööd tegema," viitas ta valitsuse töötempole.

Nii Harjumaal (sealhulgas Tallinnas) kui Ida-Virumaal kehtib hetkel järgmine piirang:

Alates 18. jaanuarist võivad restoranide ja kohvikute ning muude toitlustusasutuste ruumid olla klientide jaoks kohapealseks ajaviitmiseks avatud ajavahemikul 6.00-19.00. Arvestada tuleb kuni 25 protsendiga ruumi täitumuse nõudest, ehk kliendid peavad viibima ruumis hajutatult, ruumis liikudes tuleb arvestada 2+2 reeglit, mis ei laiene perekondadele. Toidu kaasamüügi ajale piiranguid ei seata.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!