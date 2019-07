Kaja Kallas: Kadri Simsoni reisid tõstatavad küsimusi ka Euroopas

Kallas näeb reisides huvide konflikti, mis pole kohane tulevasele Euroopa komisjoni volinikule.

"Küsimus tõstatub huvide konfliktist, kui inimene on saanud midagi tasuta, siis kas ta jääb selle eest kellelegi võlgu ja kas ta siis oma ametis on objektiivne," sõnas Kallas.

Ta tõi välja, et Euroopa komisjoni volinikel on eetikakoodeks, mis seab selged piirid sellele, kui suuri kingitusi võib vastu võtta.

"Ma arvan, et see tekitab kindlasti küsimusi ka Euroopa tasandil, seal ollakse väga tundlikud. Küsimus on, kas tal on huvide konflikt ja kas ta on oma töös objektiivne ning kas ta võib seda tööd teha. Need asjaolud tekitavad küsimusi ja kindlasti oleks parem, kui ta saaks ka ise nendele asjadele selgitusi anda," jätkas Kallas.

Ta jätkas, et kindlasti on vaja reiside taustu selgitada ning küsimustele vastata. Kallas soovitas Simsonil kasvõi ise väited ümber lükata, sest tema sõnul suurendab vaikimine kahtlusevarju.

Eilne Ärileht kajastas, et Kadri Simson on osalenud vähemalt ühel reisil, mis vormistati HKScani jaoks kui komandeering Belgia põllumajandusmessile. Tegelikuses käis 2016. aasta juulis Simson koos Soormi ja teiste lähikondsetega Rumeenias puhkamas.

Ajavahemikus 2014-2016 osalesid HKScani juhid näiliselt toidu- ja tööstusmessidel, näiteks Vene- või Prantsusmaal. Tegelikult käisid 2-15 liikmelised seltskonnas puhkamas Soomes, Rumeenias, Filipiinidel, Brasiilias.

2017. aasta septembris algatati kriminaaluurimine, mis lõppes oportuniteediga Teet Soormi osas ning mehele esitati 120 000-eurone arve ettevõttele tekitatud kahjude hüvitamiseks. Prokuratuur lõpetas ka asja uurimise, sest puudus kuriteo koosseis.