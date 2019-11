Kaja Kallas: Jüri Ratase solvumine oli pisut teeseldud ja väga valikuline

Kallase sõnul ei olnud ette teada, et tänane maaeluminister Mart Järviku (EKRE) umbusaldamine läbi kukub. “Kui me vaatame seda, mida ütlesid varasemalt välja Isamaa riigikogu liikmed, fraktsiooni juht ja erakonna juht, siis nad ütlesid, et Mart Järvik peab võtma poliitilise vastutuse.”

Kallas märkis, et 56st koalitsiooni häälest oli tänaseks hääletuseks järele jäänud 51. “Täpselt niipalju, et see umbusaldus läbi ei läheks. Rääkides ükshaaval Isamaa saadikutega, siis paljudel neist oli väga ebamugav olla, sellepärast et need faktid on ju teada ja suures saalis ilmnes, et maaeluminister ei saa aru ministri vastutusest ja ta tegelikult ei sobi sellele ametikohale. Nii et ma arvan, et ega ka nemad ei vajutanud seda nuppu kerge südamega,” rääkis Kallas.

Reformierakonna esimees tõi välja, et valetamisega vahele jäänud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (EKRE) pidi ametist lahkuma, kuid korduvalt valetamisega vahele jäänud maaeluminister Järvik mitte. “Kui me vaatame seda, mida maaeluminister üritab korda saata — on selged tõendid selle kohta, et ta on eelistanud erahuvi avalikule huvile, kuigi ministrina sa peaksid alati seadma ikkagi riigi ja avaliku huvi esimesele kohale. Ta on valetanud ja mäletame, et kui valetas väliskaubandus- ja IT-minister, siis oldi väga resoluutsed,” märkis Kallas.

“Maaeluminister on valetanud korduvalt ja kui koalitsioon ei tee sellega midagi, siis see patt jääb nende hingele, aga kui opositsioon ka ei tee midagi, et me aktsepteerime sellist käitumist, siis iga korraga läheb see järjest hullemaks. Opositsioonina on meil ikkagi neid tööriistu käes piiratud arv ja umbusalduse avaldamine on üks nendest,” selgitas Kallas.