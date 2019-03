Kaja Kallas: juba varem tuli vihjeid, et Kesk, Isamaa ja EKRE on terve nädala läbirääkimisi pidanud

Mart Helme on öelnud, et koalitsiooni Keskerakond-Isamaa-EKRE hakati moodustama juba valimistele järgnenud päeval 4. märtsil. Kaja Kallase sõnul oli ka temani jõudnud sellesisulisi vihjeid, kuid ta ei võnud neid arvesse, kuna nii Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kui Keskerakonna pea Jüri Ratas kinnitasid talle, et selliseid läbirääkimisi ei toimu.

"Juba esmapäeval oli näha, kuidas meie pihta hakati kõikjalt erinevatest kahuritest tulistama. See poleks nii juhtunud, kui koostöösoov oleks olemas olnud," märkis Kallas. Täpsemalt ta eelmainitud rünnakuid välja tuua ei soovinud.

"Meie ei ole kedagi petnud, kellegagi variläbirääkimisi pidanud. Kui me keskerakonnale ettepaneku tegime, ei pidanud me kellega paralleelselt läbirääkimisi," kinnitas Kallas.

President Kersti Kaljulaid on lubanud ettepaneku valitsuse moodustamiseks teha Kaja Kallasele kui valimised võitnud erakonna esinaisele. Mida Kallas nüüd ette võtab, ei ole ta veel otsustanud. Esialgu lubab ta ära oodata valimistulemuste kinnitamise, mis nii Elurikkuse Erakonna kui roheliste vaiete tõttu veel aega võtab.

Esialgu Kallas Helir-Valdor Seederilt isiklikult vastust saanud pole.

Lähipäevil kutsutakse Kallase sõnul kokku erakonna juhatuse koosolek.