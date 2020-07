Kaja Kallas: Isamaa-sisene ühendus viitab erakonna arutelule, kuidas edasi. Mõistlik on moodustada valitsus Reformiga

Reformierakonna esinaine Kaja Kallas usub, et liikmeühenduse Parempoolsed loomine tähendab seda, et Isamaa erakonnas toimub arutelu järgmiste sammude ja suuna valimisel, mis on positiivne. "Ta näitab seda, et Isamaa sees on käimas diskussioon, kuidas edasi," lausus ta Delfile.

Kallas usub, et tõehetk, kas rühmitus lõhestab erakonda, selgub sügisel, kui riigikogus toimuvad kaalukad hääletused. Siis selgub, kas Parempoolsete liikmed võtavad hääletamisel valitsusega sama joone või otsustavad teistmoodi. Seega nähtub sügisel, kas tegemist oli lihtsalt deklaratsiooniga või toimuvad suuremad muutused poliitmaastikul.

Kaja Kallas on veendumusel, et ühenduse poliitikas on selged ühisosad Reformierakonnaga just avatud majanduse põhialustes. "Võiks olla ju loogiline, et oleks mõistlik moodustada valitsus Reformierakonnaga, kes selliste põhimõtete eest seisab," ütles Kallas võimalike tagajärgede kohta.

111 erakonna Isamaa liiget asutasid erakonnasisese liikmeühenduse Parempoolsed, mille eesmärk on nende sõnul seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas. Ühenduse asutajate seas on riigikogu liikmeid, kohalike volikogude liikmeid, omavalitsusjuhte, ettevõtjaid ja riigiametnikke.