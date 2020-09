Kaja Kallas: hetkel veel umbusaldusvaldust ei tule. Anname Martin Helmele võimaluse erikomisjonidele selgitusi jagada

Kallas ütleb, et infotunnis väitis Martin Helme, et oleks tulnud riigieelarve kontrolli erikomisjoni, ent aeg ei sobinud. "Anname veel ühe võimaluse selgitada erikomisjonide ees. Äkki on avatud nende teemade osas," märgib ta.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni järgmine istung toimub tuleval esmaspäeval. Infotunni järel võtab opositsioon plaani, et tehakse taas erakorraline istung, kus koos nii mainitud erikomisjon kui korruptsioonivastane erikomisjon. Millal täpsemalt, on veel paikapanemisel.

Helme: ministrite kalendrid on mitu nädalat ette tuugalt täis

Helme ütles täna riigikogu ees, et olevat vale, et ta ei ilmunud sel nädalal riigieelarve kontrolli erikomisjoni. Ta lisas, et aeg ei sobinud, ta saanuks järgmisel nädalal. "Te (ta vastas Riina Sikkuti küsimusele - toim) teate ju endise ministrina kindlasti seda, et ministrite kalendrid on mitu nädalat ette tuugalt täis, seal ei ole sugugi niimoodi, et, öeldakse meile kaks päeva ette, et kaks tundi on vaja sealt tühjaks teha. See ei ole võimalik ja see ei ole kunagi nii toimunudki. See ei ole kunagi nii toimunud. "

Suvel jätsid erikomisjonide ühisistungitele minemata Helme nõunikud. Helme tõi infotunnis välja, et suvel peetud kahele eriistungile teda ennast ei kutsutudki. "Ei ole kutsutud. Ja rääkida sellest, kuidas ma ei ole kohale ilmunud... Noh, esiteks arvestame seda, et suvisel perioodil erikomisjonide istungite korraldamine on üldse väga ebatavaline, puhkuste perioodil inimeste kättesaamine on üldse palju raskem kui tavaliselt. Selle tõttu ka jäid osad istungid ju ära. Aga mina ei ole nõudnud kahekuulist etteteatamisaega. Ma pakkusin erikomisjonile (riigieelarve erikomisjon - toim), et ma tulen nädal hiljem."

Ka peaminister Jüri Ratas viitas, et mõistab Helmet. "Ja tõesti, kui see öeldakse vähese etteteatamisega ette, eriti veel hetkel, kui me peame ju valitsuse tasandil, et teile, austatud riigikogu, eelarve üle anda tõsiseid eelarve arutelusid, siis päris nii ei saa. "

Kui Helme peaks nüüd siiski erikomisjonide ees aru andma, siis Kallase sõnul otsustatakse pärast seda, kuidas edasi minna ja kas teda umbusaldada. "Vähemalt infotunnis hoidsid selgelt jutupunkte, mis kokku lepitud. Tegelikke vastuseid ei antud. Miks ikkagi huvide konfliktis sõlmiti leping? Selgitust pole."