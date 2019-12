Kaja Kallas: Euroopas ei mõelnud ma kordagi oma soo peale, Eestis hõõrutakse mulle seda pidevalt nina alla

Vilja Kiisler ajakirjanik RUS

Kaja Kallas Foto: Tiit Blaat

"Kui sulle kogu aeg öeldakse, et sa ei saa meeste hulgas hakkama, siis mingil hetkel hakkabki see toimima: mõtled, et miks sa seal oled ja teed seda, mida teed," tunnistab homme LP-s ilmuvas intervjuus Reformierakonna juht Kaja Kallas.