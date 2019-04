Kaja Kallas esitab riigikogule „ikke“-vastase valitsusplaani ja laseb seda hääletada

„Vastuseis sellele ikke-koalitsioonile on ikkagi nii tugev, et ka selle valitsusplaani vastu olevate inimeste seisukoht peab olema esindatud,“ väljendas Kallas oma nägemust. „Need inimesed ei mõistaks mind, kui ma loobuksin,“ lisas ta.

Põhiseaduse kohaselt on valitsuse ametlikult presidendilt moodustamise ülesande saanud peaministrikandidaadil 14 päeva aega, et esineda riigikogu ees oma valitsusplaani tutvustusega ja lasta seda hääletada. Kallas andis märku, et ta võib lasta Jüri Ratasel oma võimalust valitsuse moodustajaks hakata teatud aja oodata. „Kogu seda aega ma ära ei kasuta, aga mingi osa küll,“ sõnas Kallas.