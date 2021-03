Kaja Kallas: erasektoris töötavad õed, palun tulge haiglatele appi

Kallas vahendad kriisistaabi juhi Urmas Sule sõnu, kes tõdes, et koroonaviirusega võitlevates haiglates ongi praegu suurim probleem meditsiiniõdede puudus.

"Haiglad vajavad oluliselt rohkem meditsiiniõdesid, kui neil praegu on, eriti intensiivravioskustega õdesid," ütles Kallas. " Nii teen üleskutse – erasektoris töötavad õed, kel vähegi võimalik, palun tulge haiglatele appi. Eriti oodatakse teid kriisistaabi juhi kinnitusel PERH-is, Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Ida-Tallinna Keskhaiglas ja Rakvere Haiglas. Praegu, kui oleme nakatumiste haripunktis, on just see hetk, kus teid on väga vaja, et see raske periood haiglates seljatada."

Kallas tõdes postituses, et riiklikus plaanis on lähiaja üks suuremaid väljakutseid vaktsineerimine. "Kuigi Eesti vaktsineerimisvõimekus on iga nädal tõusnud ja vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud juba iga kaheksas eestimaalane, siis teame, et vaktsiinide tarned on olnud heitlikud, nii et tahame esmajärjekorras nüüd võimalikult palju vaktsiine suunata riskirühmadele," sõnas peaminister Kaja Kallas.