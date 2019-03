Kaja Kallas: EKREIKE koalitsiooni on väga raske ära hoida, aga Reformierakond võitleb viimse veretilgani

"Ma üritan neid mõistusele kutsuda. Asi on ju väga hull," ütles Kallas.

Kallase sõnul saatis ta eilse üleskutse enne selle sotsiaalmeedias avaldamist nii Jüri Ratasele kui teistele Keskerakonna juhtivatele jõududele, kuid ei ole mingit vastust saanud.

"Jüri Ratas ei suhtle minuga. Ta ei vasta. Tal on nii õudselt vaja kaitsta seda, mida ta teeb," ütles Kallas. "Väide, nagu ta poleks seda üleskutset saanud, ei vasta tõele. Ma ei tea, miks ta aina rohkem ja rohkem valetab," ütles Kallas.

Ühest küljest kutsub Kaja Kallas keskerakondlasi üles koalitsiooni moodustama, teiselt poolt aga kritiseerivad reformierakondlased väga teravalt praegust valitsust ja nende majanduspoliitikat. Seetõttu pole aru saada, kas Reformierakond ka tegelikult püüab Keskerakonnaga koalitsiooni luua.

"Nojah, aga riik on ju keeratud pea peale," kommenteeris vastuseks seda Kaja Kallas. "Reservid on kahe aasta jooksul ära kulutatud, sealjuures on praegu majanduses hea aeg. Võlal on lastud kasvada. Raha võetakse aktsiisitõusude näol vaesemate inimeste taskust."

Kallas andis mõista, et Reformierakonnal on plaanis veel käike, aga ei täpsustanud, millised tema järgmised sammud on. "Homme on meil fraktsiooni koosolek ja seal arutame, mida veel ette võtta võiks," rääkis ta.

Samas möönis ta, et pärast eilset, mil nii Keskerakonna, erakond Isamaa kui EKRE volikogud kinnitasid oma toetust loodavale koalitsioonile, on selle teoksaamist ära hoida väga keeruline.